ये जज भाजपा सदस्य हैं, इन्हें पर्मानेंट करने में भी मैंने आपत्ति की थी, मेरा केस किसी और को दिया जाए- ममता बनर्जी की गुहार

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लेकिन इसकी सुनवाई से पहले शुक्रवार को ममता ने याचिका पर सुनवाई करने वाले जज पर सवाल खड़े किए हैं और उन्हें ‘भाजपाई’ बताया है।

ममता बनर्जी के वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया। पत्र में यह आरोप लगाया गया है कि ममता की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ‘‘भाजपा के सक्रिय सदस्य’’ रह चुके हैं और चूंकि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए।

Justice Kaushik Chanda is seen sharing a stage with BJP’s @DilipGhoshBJP. Unsurprisingly, he’s also the judge who has been assigned to hear the #Nandigram case.

As the Indian Judiciary system gets murkier day by day, will there be any justice in this case? Only time will tell. pic.twitter.com/eE0W8pzbfw

