बीजेपी की बाइक रैली: हाई कोर्ट के पर्यवेक्षक पर हमला, तोड़ डाली कार

पश्चिम बंगाल में भाजपा की बाइक रैली के दौरान तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़ंत हो गई । रैली की निगरानी कर रहे हाईकोर्ट के पर्यवेक्षक को भी निशाना बनाया गया। पथराव कर कार का शीशा तोड़ दिया। मारपीट की घटना के बाद भाजपा ने बाइक रैली स्थगित कर दी। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मारपीट से कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने रैली को इजाजत नहीं दी थी। जिसके खिलाफ भाजपा ने कलकक्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि रैली को इजाजत न देने के पीछे कोई वजह नहीं है। जबकि राज्य सरकार ने कहा था कि रैली के चलते गंगा सागर मेले के आयोजन में बाधा पहुंचेगी। सरकार ने सुरक्षा मुद्दे के चलते रैली को अनुमति न देने की बात कही थी। मगर हाईकोर्ट ने इसे खारिज करते हुए बीजेपी को रैली निकालने की मंजूरी दी थी। दक्षिण बंगाल के कोनटाई से शुरू होकर 18 जनवरी को उत्तर बंगाल के कूच बिहार में रैली का समापन होना है।

Car of observer appointed by the division bench of Calcutta High court to overlook BJP’s bike rally vandalised on it’s way to the rally in Kolkata pic.twitter.com/lH7nA6SJVD

