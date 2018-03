पश्चिम बंगाल: बर्द्धमान में रामनवमी पूजा के दौरान हिंसा, पंडाल में तोड़फोड़, 4 घायल

पश्चिम बंगाल के बर्द्धमान में रामनवमी पूजा के दौरान हिंसा की खबर आई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बर्द्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा रामनवमी पूजा के लिए बनाये गये पंडाल पर कथित रूप से हमला हुआ है। इस हमले में 4 लोग घायल हो गये हैं। रिपोर्ट के मुताबिक असमाजिक तत्वों ने पिछली रात को पंडाल में तोड़-फोड़ भी की। एएनआई से मिली तस्वीरों के मुताबिक पंडाल में सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ भगवा ध्वज भी नीचे गिरे पड़े हुए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि कुछ लोग लाठी डंडा लेकर आए और उनलोगों पर हमला कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज पूरे देश में रामनवमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

West Bengal: 4 injured after a #RamaNavami pandal set up by BJP workers was attacked by miscreants in Bardhaman last night. BJP alleged that TMC was behind the incident. Police investigation underway. pic.twitter.com/WBP4LrrmJ4

— ANI (@ANI) March 25, 2018