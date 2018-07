पश्चिम बंगाल के मदिनापुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक हादसा हो गया। यहां पर पीएम के भाषण के दौरान पंडाल का एक हिस्सा गिर गया। इस वजह से लगभग 22 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ये सभी लोग बीजेपी के समर्थक हैं। मौके पर पीएम की सुरक्षा के लिए मौजूद एसपीजी के जवानों ने इन लोगों को पंडाल से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। पीएम नरेंद्र मोदी अपना भाषण खत्म कर सीधे मिदनापुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से मिले। बता दें कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त पीएम मोदी भाषण दे रहे थे। पंडाल गिरते ही मौके पर भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। कई लोग सही सूचना ना मिलने की वजह से इधर-उधर भागने लगे। इस वजह से कई लोग दब भी गये। मिदनापुर में बारिश की वजह से ग्राउंड भी गीला हो गया था। अफरातफरी में कई लोगों की चप्पलें वहीं फंसी रह गई। समाचार एजेंसी एएनआई ने घटनास्थल की तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में घायलों को टांगकर अस्पताल ले जाते हुए दिखाया जा रहा है।

#WATCH Moments after a portion of tent in PM Narendra Modi’s rally in Midnapore collapsed during his speech today. PM later met the injured in hospital. #WestBengal pic.twitter.com/NjvFY7d6Ay — ANI (@ANI) July 16, 2018

Several injured after a portion of tent in PM Narendra Modi’s rally in Midnapore collapsed during his speech today. PM later met the injured in hospital. #WestBengal pic.twitter.com/joSiEBKFoy — ANI (@ANI) July 16, 2018

अस्पताल पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने घायलों को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिये। अस्पताल में पीएम मोदी एक घायल से मुलाकात की और कहा कि आप में अगर हिम्मत है तो आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। माना जा रहा है कि लोगों की भीड़ ज्यादा होने की वजह से पंडाल के बेस पर दबाव बढ़ गया था। इसलिए पंडाल गिर गया। पीएम मोदी ने बारिश और भीड़ के बावजूद उन्हें सुनने पहुंचे लोगों को धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि बारिश और हादसे के बावजूद लोग सभा में मौजूद रहे इसके लिए वे उन्हें धन्यवाद देते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हादसे में घायलों लोगों को पूरी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हैं।

#WATCH A portion of tent in PM Narendra Modi’s rally in Midnapore collapsed during his speech today. PM instructed the SPG personnel to look after the people and attend to the injured. PM later met those injured, in hospital. #WestBengal pic.twitter.com/yb1CFQaSSc — ANI (@ANI) July 16, 2018

