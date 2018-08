पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों की हिंसा अभी थमती नजर नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भाजपा की चुनी हुई पंचायत सदस्य के तीन साल के बेटे के सिर में गोली मार दी गई। ये पंचायत सदस्य बाद में तृणमूल कांग्रेस से मिल गई थी। पुलिस के मुताबिक, ये वारदात उस वक्त हुई जब जिले के मानिकचक इलाके में पंचायत बोर्ड के गठन को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में संघर्ष चल रहा था। न्यूज18 की खबर के मुताबिक, बच्चे की पहचान मृणाल के तौर पर हुई है। वह भाजपा के टिकट पर मानिकचक गांव से चुनाव जीतने वाली पुतुल मंडल का बेटा है। आरोप है कि 28 और 29 अगस्त को मानिकचक ग्राम पंचायत के चुनावों में जीतने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने कथित तौर पुतुल मंडल को पैसे देकर अपनी तरफ मिला लिया था।

West Bengal: A 3-year-old was shot during clashes that erupted in Malda yesterday over the issue of formation of Panchayat boards. The child is admitted to a hospital in Malda where he is undergoing treatment. (30 August) pic.twitter.com/5nIkXIhgvf

