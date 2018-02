विपक्षी दलों ने राज्यसभा टीवी पर कवरेज देने के मामले में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने पूरा भाषण न दिखाने पर राज्यसभा टीवी पर पर ब्लैकआउट करने का आरोप लगाया। उनके मुताबिक करीब पांच मिनट का भाषण टीवी पर चला ही नहीं। मामले के तूल पकड़ने पर राज्यसभा टीवी की ओर से माफी मांगी गई। राज्यसभा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बाबत कहा गया कि तकनीकी कारणों से अंश का प्रसारण नहीं हो सका। अब दोबारा भाषण का प्रसारण होगा। इसके पीछे पॉवर फेल्योर को कारण बताया गया। इसके अलावा राज्यसभा टीवी ने लिंक के साथ ट्वीट कर सांसद को जानकारी दी कि उनके भाषण को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। बाद में सांसद ब्रायन ने माफी की बात स्वीकार करते हुए कहा कि वे यहीं पर मामले को खत्म करना चाहते हैं।

@derekobrienmp‘s entire speech has already been uploaded on RSTV YouTube channel. Here is the link to the entire speech:https://t.co/Xx1pPQEnyX

RSTV regrets the break in the transmission link during @derekobrienmp‘s live speech in Rajya Sabha earlier today.

— Rajya Sabha TV (@rajyasabhatv) February 7, 2018