कोलकाता: प्लास्टिक में लिपटे मिले 14 मानव भ्रूण, अवैध गर्भपात रैकेट पर शक

रविवार को दक्षिण कोलकाता के हरिदेबपुर में प्लास्टिक की शीट में लिपटे हुए 14 इंसानी भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। ये सभी भ्रूण एक खाली प्लॉट की झाड़ी से मिले हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अन्य कोणों से इंकार नहीं किया है। ये भी कहा जा रहा है कि इन भ्रूण को अवैध गर्भपात के बाद यहां फेंक दिया गया है।

कोलकाता के मेयर सोवन चटर्जी ने पुलिस आयुक्त राजीव कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया है। मेयर ने बताया, ”सभी भ्रूण केमिकल में डूबे हुए हैं और यहां तक कि उन्हें फेंके जाने के बाद भी उनमें कोई दुर्गंध और सड़न के लक्षण नहीं मिले हैं। अभी तक कुल 14 भ्रूण बरामद किए गए हैं। हम झाड़ियों की सफाई करवा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं और अधिक भ्रूणों को तो यहां नहीं फेंका गया है। पुलिस को शक है कि इस मामले में अवैध गर्भपात का रैकेट चलाने वालों का हाथ हो सकता है। सभी नजदीकी नर्सिंगहोम, निजी ​अस्पतालों और क्लीनिक जांच के दायरे मेें हैं।”

#SpotVisuals: Skeleton of 14 babies have been found wrapped in plastic bags in Kolkata’s Haridevpur. Police have started an investigation. #WestBengal pic.twitter.com/e8jp80rwRI

— ANI (@ANI) September 2, 2018