एक बार फिर भीड़ ने चार महिलाओं की कथित तौर पर बच्चाचोर होने के शक में पिटाई कर दी। ये मामला सोमवार (23 जुलाई, 2018) को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ। पुलिस ने बताया कि भीड़ इस कदर उग्र थी कि दो महिलाओं की कथित तौर पर कपड़े उतारकर भी पिटाई हुई। ये वाकया धुपगुरी ब्लॉक के दावकीमारी गांव में हुआ। ये इस जिले में भीड़ के द्वारा बच्चाचोर होने के शक में किसी को पीटे जाने का चौथा मामला है। पिछले हफ्ते, इसी जिले और ब्लॉक में एक महिला की बच्चा चोर होने के शक में पिटाई की गई थी। बताया गया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त भी थी। जलपाईगुड़ी की एसपी अमिताभा मैती ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चार महिलाएं, जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है। ये स्थानीय महिलाएं नहीं थीं इसीलिए भीड़ ने उनकी जमकर पिटाई की थी।

Four women allegedly beaten up, two of them stripped by a mob in Jalpaiguri yesterday on suspicion of them being child-lifters. Police rescued the women from the crowd and escorted them to their homes. No arrests have been made yet. #WestBengal pic.twitter.com/UUtmyn4fxn

