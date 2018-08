देश में लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं और बीफ की खपत पर छिड़ी बहस के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उपाध्यक्ष चंद्र कुमार बोस द्वारा बकरी के मांस को लेकर किए गए ट्वीट के बाद इस पर नई बहस शुरू हो गई है। उनके और त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय के बीच शब्द युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल, चंद्र कुमार बोस ने कहा कि बकरी, गाय के समान है। हिंदुओं को इसे माता के समान मानना चाहिए। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए महात्मा गांधी और उनके खाने की आदत को सामने रखा। कहा कि हिंदू को बकरी का मांस खाना बंद करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपिता इसे ‘माता’ की तरह मानते थे। बोस ने कहा कि जब महात्मा गांधी उनके दादा शरत चंद्र बोस के घर पर कोलकाता में ठहरे थे तो बकरी के दूध का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि, “महात्मा गांधी जब हमारे दादा शरत चंद्र बोस के कोलकाता के वुडवर्न पार्क 1 स्थित घर पर ठहरे थे, उन्होंने बकरी के दूध की मांग की थी। इसके लिए दो बकरी की खरीद हुई थी। महात्मा गांधी ने बकरी के दूध का इस्तेमाल कर उसे माता के रूप में दर्जा दिया। हिंदुओं ने बकरी के मांस खाना छोड़ दिया था।”

Gandhi ji used to stay in my grandfather-Sarat Chandra Bose’s house at 1 WoodburnPark in Kolkata.He demanded goat’s milk! Two goats brought to the house for this purpose. Gandhi protector of Hindus treated goats as Mata by consuming goats milk. Hindus stop eating goat’s meat — Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) July 26, 2018

बोस के इस बयान पर त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत राय ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि न गांधी जी और न हीं सुभाष चंद्र बोस बकरी को कभी माता का दर्जा दिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, ” न तो कभी गांधी जी और न हीं आपके दादा जी ने कभी गाय को माता कहा। न हीं गांधी जी या किसी और ने कभी खुद को हिंदुओं का रक्षक बताया। हम हिंदू गाय को अपनी माता के समान मानते हैं, बकरी को नहीं। कृप्या इस तरह की बातों से परेशान न करें।”

Neither Gandhiji nor your grandfather ever said goats were Mata-that’s your conclusion. Nor did Gandhiji (or anyone else) ever proclaim that he was the protector of Hindus. We Hindus regard the cow as our mother,not the goat.

Please don’t peddle such rot. https://t.co/xfLb3fDSxM — Tathagata Roy (@tathagata2) July 26, 2018

हालांकि, बोस ने अपने विचार का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने गांधीजी के संदर्भ को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि, “किसी को मेरे ट्वीट के सूक्ष्मता और अर्थ को समझना चाहिए। राजनीतिक बिरादरी के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि धर्म को राजनीति के साथ न मिलाएं। हमें जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन मनुष्यों की कीमत पर नहीं।”

One has to understand the subtlety of my tweet. The entire nation is shocked tosee the kind of violence & lynching taking place right across the country:Gandhi protector of Hindus treated goats as Mataby consuming goats milk.Hindus stop eating goat’s meat” pic.twitter.com/bIjjJMg697 — Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) July 28, 2018

बोस के इस ट्वीट से यह साफ पता चल रहा है कि वे हाल के दिनों में हुई लिंचिंग की घटनाओं पर बोल रहे थे, जिनमें गाय तस्करी के संदेह में कई लोगों की हत्या कर दी गई। इसके साथ की सोमवार को किए एक और ट्वीट में बोस ने कहा कि लोगों को यह नहीं बताया जाना चाहिए कि क्या खाना चाहिए? उन्होंने गोमांस और बकरी के मांस को एक समान बताया। कहा कि, ” यह समय चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का है! लोगों को बताएं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। यदि आप लोगों को गोमांस खाने की अनुमति नहीं देते हैं तो बकरी का मांस खाने से रोकें। राजनीति के साथ धर्म को न मिलाएं। राजनीति का किसी भी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।”

Message:Stop mixing religion with politics! Stop dictating what people should eat. India is a nation for all communities, religion,caste& creed. It’s not the business of any political party or Govt to decide diet of people. Unity in diversity is the character of India. JAI HIND pic.twitter.com/Ehh6SVkOZp — Chandra Kumar Bose (@Chandrabosebjp) July 30, 2018

मंगलवार को पश्चिम बंगाल के प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष ने बताया कि क्यों वह बकरी को एक पवित्र पशु मानाते हैं? उन्होंने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि, “मैंने इसे एक उदाहरण के रूप में बताने की कोशिश की। देश के कई हिस्सों में देवी काली की पूजा के दौरान बकरियों का बलिदान दिया गया था। अगर बकरी एक पवित्र जानवर नहीं है तो इसका इस्तेमाल काली की पूजा के दौरान क्यों किया जाता था। उस तर्क से हमें बकरी का मांस नहीं खाना चाहिए।”

