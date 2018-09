पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में माकपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अफसर पर केरोसिन तेल डालकर जलाने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस के सिपाहियों ने अफसर को बचाया और तेल छिड़कने के आरोपी दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये माकपा कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में पुलिस फायरिंग में दो छात्रों की मौत के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे।

इस्लामपुर में पुलिस की कथित फायरिंग से दो छात्रों की मौत पर विरोध-प्रदर्शन करने के लिए माकपा कार्यकर्ता सिलीगुड़ी में जमा हुए थे। सोमवार (24 सितंबर) को आयोजित किए गए इस प्रदर्शन के लिए माकपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला लेकर आए थे। कार्यकर्ताओं की तैयारी इस पुतले को फूंकने की थी। जब कार्यकर्ता इस पुतले पर केरोसिन डालकर फूंकने के लिए लाए। इसी बीच पुलिस ने इस पु​तले को छीनने की कोशिश की। पुलिस के पुतला छीनने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस अफसरों पर ही केरोसिन​ छिड़क दिया। उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई।

The Left cadres protesting in Hill Cart road in Siliguri poured kerosene oil on the police personnel.

They were protesting against the police firing on students, which claimed two lives in Islampur in Dinajpur district of West Bengal. #ReporterDiary (@manogyaloiwal) pic.twitter.com/G750dsNqFM

