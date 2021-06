पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव के ठीक पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे। चुनाव बाद टीएमसी के फिर से पूरी बहुमत की सरकार बनने पर कई नेता और कार्यकर्ता दोबारा अपनी पुरानी पार्टी में जाने लगे। कई नेता चले भी गए और कई लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेताओं की वापसी पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सहमति के बाद ही संभव हो सकेगा।

इस बीच कई नेता और कार्यकर्ता अपने चुनाव पूर्व राजनीतिक फैसले को गलत मानते हुए पार्टी में वापसी से पहले निष्ठा साबित करने के लिए अपने सिर को मुंड़वा रहे हैं। कई लोग स्वयं को सैनिटाइजर में डुबोकर प्रतीकात्मक रूप से खुद को शुद्ध कर रहे हैं। हालांकि इस कदम को लेकर तमाम तरह के विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। भाजपा ने इसे तानाशाही रवैया बताया। पार्टी सांसद स्वप्न दासगुप्ता ने इसकी कठोर निंदा करते हुए कहा कि इस तरह का सार्वजनिक अपमान 1960 के चीन की याद दिलाता है।

Many will recall the horrors of China’s Cultural Revolution in the mid-1960s: mass denunciations, self-criticism & other forms of public humiliation of people by Red Guards, and destruction of shrines. These scenes are now being re-enacted across W.Bengal against BJP workers.

