पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित टिप्पणी की है। दिलीप घोष ने सत्तारुढ़ टीएमसी को धमकी भरे अंदाज में कहा है कि यदि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया तो बीजेपी भी गोलियों से ऐसे लोगों को जवाब देगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक सभा में दिलीप घोष ने कहा, “बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ सहिष्णु होने के लिए बॉन्ड नहीं साइन किया है, हम एक एक गोली का हिसाब रख रहे हैं, हमारे लोगों को मारने वाले जेल जाएंगे या गोली खाएंगे।”

बता दें कि दिलीप घोष के नाम विवादास्पद बयान देने का लंबा रिकॉर्ड है। पिछले साल एक रैली में उन्होंने कहा था कि भारत माता की जय का विरोध करने वाले इतिहास बन जाएंगे, गुजरात से लेकर गुवाहाटी और कश्मीर से कन्याकुमारी की जनता को भारत माता की जय कहना होगा, जो लोग ऐसा नहीं कहेंगे वे इतिहास बन जाएंगे।” 2016 में दिलीप घोष ने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों को ऊपर से छह इंच छोटा कर दिया जाएगा।

Those who are attacking our party supporters will get imprisoned or bullets. We are counting every bullet which killed our workers: #WestBengal BJP chief Dilip Ghosh in Jalpaiguri pic.twitter.com/5lJnauXJ6M

— ANI (@ANI) June 20, 2018