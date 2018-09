पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख की गाड़ी पर हमला, तीन लोग घायल

पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर सोमवार (17 सितंबर 2018) को पूर्वी मिदनापुर जिले में हमला हुआ, यहां वह सुबह एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए 10-12 कारों के काफिले के साथ आए थे। घोष ने दावा किया कि पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंतई में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी ने इस आरोप से इनकार कर दिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमला करने वाले अपराधियों की पहचान अभी स्थापित नहीं हो पाई है। अधिकारी ने बताया कि कोंतई सेट्रल बस स्टैंड के निकट ही बैठक का स्थान था और जब वह संबंधित स्थल में प्रवेश कर रहे थे, उसी दौरान उन पर हमला हुआ। अपराधियों ने राज्य भाजपा अध्यक्ष की कार के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यहां स्थिति नियंत्रण में है और घोष की बैठक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चल रही है।

अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखने के साथ ही दोषियों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि उनकी पार्टी के तीन कार्यकर्ता इस हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ‘तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेरी कार की खिड़की के शीशे तोड़ दिए और मेरे काफिले के साथ चल रही 15 मोटरबाइक को भी क्षति पुहंचाई। हमारे तीन कार्यकर्ता इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं।’

भाजपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय सांसद दिव्येंदु अधिकारी और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे। हालांकि सांसद ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वह घटनास्थल के निकट मौजूद नहीं थे।

Vehicle of WB BJP Pres Dilip Ghosh was attacked by miscreants outside Janamangal Samiti meeting hall near Contai bus stand in East Midnapore today, 3 injured. Ghosh says ‘TMC is unable to stop us democratically&is using goons&police to intimidate us by showing their muscle power’ pic.twitter.com/U19BpAPJD9

— ANI (@ANI) September 17, 2018