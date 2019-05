सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनावटी फोटो सोशल मीडिया में शेयर करने के मामले में मंगलवार (14 मई, 2019) को भाजपा की युवा शाखा की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने भाजपा महिला नेता से इसके साथ ही कहा है कि वो सीएम की विवादित तस्वीर शेयर के चलते लिखित में माफी मांगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता को जमानत दी जा सकती है मगर उन्हें माफी मांगनी होगी। वहीं जमानत मिलने पर प्रियंका शर्मा की मां राज कुमारी शर्मा ने कहा कि बेटी को जमानत मिलने से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, ‘मैं व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूं। मुझे अपनी बेटी के लौटने का इंतजार है।’

दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनावटी फोटो सोशल मीडिया में शेयर करने के मामले में पुलिस ने भाजपा की महिला नेता को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार (11 मई, 2019) को इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जिस महिला ने सीएम ममता की बनावटी फोटो (Morphed Picture) सोशल मीडिया में शेयर की उनका नाम प्रियंका शर्मा है, उन्हें हावड़ा जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़ीं प्रियंका शर्मा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के MET Gala अवतार में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक बनावटी फोटो सोशल मीडिया में शेयर कर दी। बनावटी फोटो प्रियंका ने खुद अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट की। थोड़ी देर में उनकी पोस्ट वायरल हो गई।

बाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री की वायरल तस्वीर के बारे में जानकारी मिली, हंगामा मच गया। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और प्रियंका शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया।

Supreme Court grants conditional bail to BJP youth wing worker Priyanka Sharma on tendering written apology for putting objectionable picture of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on social media. pic.twitter.com/ycs67UvA9V

— ANI (@ANI) May 14, 2019