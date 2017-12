सबंग उपचुनाव नतीजे 2017: ममता बनर्जी का जादू बरकरार लेकिन भाजपा के वोट प्रतिशत में भारी इजाफा

पश्चिम बंगाल विधानसभा उप चुनाव नतीजों में सत्तापक्ष तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। यहां से तृणमूल उम्मीदवार गीता रानी भूनिया ने माकपा उम्मीदवार रीता मंडल को 64,172 वोटों से हराया है। 16 राउंड की गिनती के बाद रीता रानी को 1,06,179 वोट मिले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार माकपा उम्मीदवार को 41,987 वोट मिले। जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार अंतारा भट्टाचार्य को 37,476 वोट मिले हैं। इसी सीट से पिछला चुनाव जीतने वाली कांग्रेस का उम्मीदवार चौथे नंबर रहा, जिसे 18,060 वोट मिले। जबकि 1,535 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। वोट प्रतिशत की बात करें तो टीएमसी उम्मीदवार को 50.93, सीपीएम उम्मीदवार को 20.14, बीजेपी उम्मीदवार को 17.97 और कांग्रेस उम्मीदवार को 8.67 वोट मिले हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व कांग्रेस नेता मानस भूनिया की पत्नी गीता रानी भूनिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। मानस भूनिया इस साल की शुरूआत में दल-बदल करके सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए थे जिसके कारण यहां उपचुनाव कराया गया है। मानस भूनिया इस समय राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस सांसद हैं।

बता दें कि सबंग उपचुनाव परिणाम सोशल मीडिया में भी ट्रेंडिंग बना हुआ है। कुछ यूजर्स इस चुनाव को काफी चौंकाने वाला बता रहे हैं जबकि कुछ यूजर्स ने भाजपा के बढ़े वोट प्रतिशत पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि पिछली बार की विजेता कांग्रेस पर यूजर्स ने तंज कसा है। एक यूजर आशीष कमेंट करते हुए लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा को दो फीसदी वोट मिले थे। जबकि इस बार भाजपा उम्मीदवार को 18 फीसदी वोट मिले हैं। अक्षय सिंह लिखते हैं, ‘2016 में भाजपा को 2.5 फीसदी वोट मिले और 2017 में 18.5 फीसदी वोट मिले हैं। ऐसा तब है जब टीएमसी ने बूथ कब्जा लिया था। सबंग के नागरिकों ने भाजपा को वोट दिया था।’

#Sabang

BJP got 2.5 % in 2016 now gets 18.5 %vote in 2017.

After Booth Capturing by TMC Gundas; Common Citizens of Sabang Assembly have Voted for BJP.@Mamataofficial any question on EVM ?

This 18.5% clearly shows the mind set of Bengal People #BJPRisingInBengal @AmitShah pic.twitter.com/AXzbUdOixL

— Akshay Singh (@Akshaysinghel) December 24, 2017