पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधकर कहा है कि वो नूपुर को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। उनका सवाल था कि अभी तक अपनी प्रवक्ता के खिलाफ बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या इससे लगता नहीं है कि बीजेपी ही उसका बचाव कर रही है।

उनका कहना था कि वो लोगों को बांटने की राजनीति के खिलाफ हैं। ये देश सभी लोगों का है। सारे यहां पर सद्भाव से रह रहे हैं। लेकिन ये चीज बीजेपी को रास नहीं आती, क्योंकि उसका फायदा नहीं होता। उसे तभी फायदा होता है जब लोग आपस में लड़ते हैं।

इंडिया टुडे कान्क्लेव में मुख्यमंत्री का कहना था कि ये सारा बखेड़ा बीजेपी ने खुद खड़ा कराया। पार्टी के इशारे पर ही नूपुर ने ऐसा बयान दिया जिससे देश का माहौल ही खराब हो गया। उनका कहना था कि देश के लोगों को बांटने के लिए बीजेपी ने ये साजिश रची थी। चुनावी फायदे के लिए भाजपा हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा रही है। नूपुर साजिश का एक हिस्सा थीं। उनका कहना था कि आप आग से नहीं खेल सकते। लोग डिमांड कर रहे हैं कि नूपुर को तत्काल अरेस्ट किया जाए।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर आपका नेता धर्म के बारे में झूठ बोल रहा है, विवादित बातें कह रहा है तो आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करते हैं। वो चुपचाप बैठे रहते हैं। ममता ने कहा है कि आप धर्म का दुरुपयोग करने वालों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप उन्हें सुरक्षा देते हैं। लेकिन हमारे राज्य ने तलब किया उसे हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नूपुर के खिलाफ बंगाल में कई केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि वो वहां अभी तक पेश नहीं हुई हैं। कलकत्ता पुलिस ने इस पर उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है।

