पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड आर्डर जावेद शमीम ने हावड़ा हिंसा को लेकर कहा है कि इसमें न तो किसी की जान गई और न ही कोई जख्मी हुआ। 200 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। जबकि 42 केस दर्ज अब तक किए जा चुके हैं। स्थिति शांत है और इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। कुछ इलाकों में एहतियात के तौर पर धाना 144 लगाई गई है। हालांकि उनका ये बयान शुभेंदु अधिकारी को रास नहीं आया।

नेता प्रतिपक्ष व बीजेपी विधायक शुभेंदु ने कहा कि उनका नाम जावेद शमीम है। समझदार को इशारा ही काफी होता है। अधिकारी का कहना था कि ये स्टेटमेंट किसी पुलिस अफसर का नहीं बल्कि राजनेता के तरह से दिया गया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक बयान है। एक जिम्मेदार पुलिस अफसर से हिंसा के बाद ऐसे बयान की अपेक्षा बिलकुल नहीं की जा सकती।

जावेद शमीम इससे पहले भी विवादों में आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल असेंबली चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ने तत्कालीन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटा दिया था। शमीम की जगह डीजी फायर सेवा जगन मोहन को नया एडीजी बनाया गया था। जबकि जावेद शमीम को उकी जगह डीजी फायर सेवा बनाया गया था। उन पर आरोप लगा था कि वो तृणमूल के पक्ष में एक वर्कर की तरह काम कर रहे थे। फिलहाल वो फिर से विवादों के घेरे में आ चुके हैं।

#WATCH | "It's a political statement. It's not a statement that should've come from a senior Police officer. His name is Jawed Shamim, samajhdaar ko ishaara kaafi hai..," says West Bengal LoP Suvendu Adhikari on ADG & IGP (Law & Order) Jawed Shamim's statement on Howrah violence https://t.co/Wx8lxMSBTE pic.twitter.com/CBIsYjeezU

— ANI (@ANI) June 13, 2022