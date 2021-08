बंगाल में भले ही चुनाव खत्म हो चुका हो, तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन चुकी हों, लेकिन बंगाल हार बीजेपी का पीछा नहीं छोड़ रही है। या कहिए टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ नहीं रही है।

मॉनसून सत्र में टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन लगतार मोदी सरकार को घेर रहे थे। चाहे नो सदन के अंदर हो या बाहर ब्रायन की प्रतिक्रिया बीजेपी को असहज करती रही है। ऐसी ही एक और टिप्पणी टीमएसी सांसद ने की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि बंगाल चुनाव में पीएम मोदी ने 11 घंटे 33 मिनट भाषण दिया था, जबकि इस बार के मॉनसून सत्र में संसद को केवल 6 मिनट 13 सेकंड दिए हैं।

ब्रायन ने एक वीडियो में पहले तो पीएम मोदी को संबोधित करते हुए सवाल पूछा- “पीएम मोदी आपने कितना समय बंगाल में भाषण देते हुए बिताया, सिर्फ भाषण का समय, और कितना समय आपने मॉनसून सेशन में दिया। मैं आपको जवाब देता हूं। टोटोल बंगाल में भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 11 घंटे 33 मिनट बिताया, सिर्फ भाषण। टोटल पार्लियामेंट में वो सिर्फ 6 मिनट 13 सेकंड रहे। आप वहां नहीं थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वहां थे, देवगौड़ा वहां पर थे, लेकिन आप वहां नहीं थे। आप संसद से भाग रहे हैं मिस्टर मोदी।”

Bang On Derek!! Please say that in Hindi also. Your Hindi is not too bad!! https://t.co/jnrfeR7FmO

