West Bengal school job scam: पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक एयर एम्बुलेंस के जरिए भुवनेश्वर ले जाया गया। अदालत ने रविवार को ईडी को निर्देश दिया था कि वो चटर्जी को सोमवार सुबह एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स ले जाए। भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने पार्थ को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर उन्हें वहीं के SSKM अस्पताल में रेफर कर दिया गया था।

हालांकि ईडी ने पार्थ को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर करने का विरोध जताया था। एजेंसी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने रविवार को सुनवाई की थी। ईडी ने दावा किया कि चटर्जी प्रभावशाली शख्स हैं। उन्हें इस तरह से सरकारी अस्पताल में नहीं रखा जाना चाहिए। ईडी ने सुझाव दिया कि चटर्जी का एम्स में इलाज किया जा सकता है। उधर चटर्जी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनका कोलकाता के SSKM अस्पताल में ठीक इलाज हो रहा है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने निर्देश दिया कि पार्थ को एम्स, भुवनेश्वर शिफ्ट किया जाए। सोमवार को उन्हें SSKM अस्पताल से एक एम्बुलेंस के जरिए कोलकाता हवाई अड्डे ले जाया गया। कोलकाता पुलिस ने चटर्जी को ले जाने के लिए ग्रीन कॉकीडोर बनाया था। वो तकरीबन 30 मिनट में कोलकाता हवाईअड्डे पहुंच गए। ईडी के अधिकारी ने बताया कि चटर्जी के दो वकील भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। ममता सरकार में राज्य के उद्योग एवं संसदीय मामलों के मंत्री चटर्जी को कोलकाता की एक निचली अदालत ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेजा था।

#WATCH | West Bengal Minister and former Education Minister of the state, Partha Chatterjee, arrives at Bhubaneswar airport along with ED officials. To be taken to AIIMS, Bhubaneswar. pic.twitter.com/Rw7eBYkGsP

