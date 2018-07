वीडियो: पीएम की रैली में जा रहे भाजपाइयों ने पुलिस को रॉड, चप्पलों से पीटा, बाल पकड़ घसीटा

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे ठीक उसी वक्त भाजपा समर्थकों ने दर्जनभर पुलिसकर्मियों संग बुरी तरह मारपीट की। चुनावी सरगर्मियों के दौरान आयोजित की गई इस रैली में भाजपा समर्थक बसों से पीएम मोदी को सुनने के लिए रैली स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन रैली स्थल से कुछ दूरी पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और आगे पैदल जाने के लिए कहा। इससे नाराज समर्थकों ने डंडों और चप्पलों से पुलिसकर्मियों को बुरी तरह पीटा। एक पुलिसकर्मी को बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा गया और हाथों से पीटा गया। इसके अलावा वर्दी पहने सिविल वालंटियरों पर भी हमला किया गया। जाने बचाने के लिए जब वालंटियर भागे तो उनका पीछा कर डंडों से पीटा गया। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा समर्थकों की मारपीट की वजह से कुछ पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। हालांकि उन्होंने मामले में कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया।

वहीं राज्य में भाजपा चीफ दिलीप घोष ने समर्थकों के इस बर्ताव पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन उन्होंने कथित तौर घटना का यह कहकर बचाव करने की कोशिश की कि, ‘मैंने जो सुना है उसके अनुसार पुलिस यातायात को आगे बढ़ाने में असमर्थ थी। इसके बाद पार्टी समर्थकों प्रर्दशन ने किया। उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था।’ बता दें कि करीब एक महीना पहले ही दिलीप घोष ने जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन के समीप एक विरोध-प्रदर्शन के दौरान कहा था कि राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पुलिसकर्मियों को सबक सिखाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों के अलावा टीएमसी के एक नेता का नाम लेकर चेतावनी दी। तब वह बीरभूम जिले की टीएमसी चीफ अनुबरता मंडल का जिक्र कर रहे थे।

दरअसल चुनाव से पहले मंडल पर यह कहने का आरोप लगा था कि अगर आप पुलिस को विपक्षी लोगों की मदद करते हुए देखते हैं तो उनपर बम फेंक दें। तब पश्चिम बंगाल के एडीजी (कानून व्यवस्था) अनुज शर्मा ने इन आरोपों की पुष्टि करते हुए कहा था कि मामले में केस दर्ज किया गया है और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के एसपी अलोक राजौरी ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी।

West Bengal: BJP supporters attack cops and civic workers after thousands of supporters failed to reach PM Modi’s rally venue due to a traffic snarl pic.twitter.com/UafRKv11Ro

— TIMES NOW (@TimesNow) July 16, 2018