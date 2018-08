भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की कोलकाता रैली से पहले बीजेपी ने दावा किया है कि उसके कार्यकर्ताओं को लाने जा रही बस पर हमला किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रैली में शिरकत करने आ रहे कार्यकर्ताओं की बस पर पश्चिमी मिदनापुर में हमला किया गया। बदमाशों ने बस के शीशे तोड़ डाले। ये बस पश्चिमी मिदनापुर के नया बस्ती इलाके में खड़ी थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने का इंतजार कर रही थी, इस बावत चंद्रकोना टाउन पुलिस पोस्ट में एफआईआर दर्ज कराया गया है। इधर रैली से पहले शहर के मध्य मायो रोड स्थित रैली स्थल के आसपास ऐसे पोस्टर लगे दिखे जिन पर ‘‘भाजपा बंगाल छोड़ो’’ लिखा है। एएनआई ने पोस्टरों के तस्वीर जारी किये हैं। इन पोस्टरों पर ‘‘भाजपा बंगाल छोड़ो’’ और ‘‘बंगाल विरोधी भाजपा वापस जाओ’’ लिखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये पोस्टर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगाये गए हैं। हालांकि इस आरोप से पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इनकार किया।

West Midnapore: Unidentified miscreants attacked a bus in Nayabasat area, last night. The bus was waiting to take BJP workers to Kolkata for party President Amit Shah’s rally. No one injured. FIR lodged in Chandrakona Town police outpost. #WestBengal (10.08.18) pic.twitter.com/ywrnzpfQnN

