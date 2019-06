पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में भाजपा प्रदेश में आज (10 जून, 2019) काला दिवस मना रही है। पार्टी ने उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट में 12 घंटे का बंद भी बुलाया है। जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल की पटरियों पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध-प्रर्दशन किया। न्यूज एजेंसी एएनआई ने प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें भी जारी की है। तस्वीरों में भाजपा का झंडा लिए सैकड़ों लोग ट्रेन को रोके हुए पटरियों पर बैठे नजर आ रहे हैं। बंद का असर बाजार पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान रहीं।

बंद के दौरान भाजपा ने प्रदेश के कई हिस्सों में रैलियां भी निकाली, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांध रखी थी। खबर के मुताबिक बसीरहाट में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच शनिवार (8 जून, 2019) को बसीरहाट के संदेशखली इलाके में संघर्ष हो गया था। उधर एएनआई ने खबर दी है कि सोमवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्रालय में एक मीटिंग की है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोवाल भी मौजूद रहे।

बता दें कि बंगाल में बंद के दौरान भाजाप ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं में शामिल दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग की है। इस दौरान उपसंभाग जिले में कई विरोध रैलियां निकाली गईं। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए इलाके में जगह-जगह भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दरअसल बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपसंभाग में कई जगहों पर सड़कों और रेलवे वाहनों व ट्रेनों की आवाजाही बाधित कर दी।

गौरतलब है कि रविवार (9 जून, 2019) को बंगाल भाजपा नेताओं ने प्रदेश में काला दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं के शवों को कोलकाता लाने से रोके जाने पर हसीरहाट में 12 घंटे का बंद बुलाया गया था।

West Bengal: BJP has called a 12-hour ‘bandh’ in the state over the alleged killings of party workers; #visuals from North 24 Parganas. pic.twitter.com/8Udb8EYxBf

— ANI (@ANI) June 10, 2019