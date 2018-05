पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के बलरामपुर में ग्रामीण निकाय चुनाव में बीजेपी को मिली कामयाबी के कुछ दिन बाद ही 18 साल के त्रिलोचन महतो की लाश पेड़ पर झूलती हुई मिली है। बीजेपी का कहना है कि त्रिलोचन पार्टी की यूथ विंग का सदस्य था। उसकी लाश सुपुरदी गांव में एक पेड़ से झूलती हुई मिली। पुलिस को मौके से एक नोट भी मिला, जिस पर बंगाली में एक संदेश लिखा था। इसमें लिखा था, ’18 साल की उम्र में तुम बीजेपी की राजनीति कर रहे हो, आज तुम मारे गए।’ पुलिस के मुताबिक, यही संदेश उसकी टीशर्ट पर भी लिखा मिला।

मामला सामने आने के कुछ घंटों बाद बीजेपी ने राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया। बीजेपी जिलाध्यक्ष विद्यासागर चक्रवर्ती ने कहा, ‘राजनीति में इस तरह की गंदी हरकत तृणमूल के अलावा कोई नहीं कर सकता। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। महतो बीजेपी यूथ विंग के सदस्य था और पंचायत चुनाव में काफी सक्रिय रहा था।’ वहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, ‘पश्चिम बंगाल के बलरामपुर में हमारे युवा कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो की निर्मम हत्या से काफी आहत हूं। राज्य सरकार की शह पर एक संभावनाओं से भरे जीवन को निर्दयता से खत्म कर दिया गया। उसे पेड़ पर इसलिए फांसी दे दी गई क्योंकि उसकी विचारधारा राज्य सरकार के प्रायोजित गुंडों से अलग थी।’

The present TMC govt in West Bengal has surpassed the violent legacy of Communist rule. Entire BJP mourns this tragic loss & stands firmly with Trilochan Mahato’s family in this hour of grief. His sacrifice for organisation & ideology will not go in vain. Om Shanti Shanti Shanti.

