मां की लाश फ्रीजर में रख तीन साल तक पेंशन पाता रहा बेटा, अंगूठे के निशान से निकाले रुपए

पश्चिम बंगाल में अपराध की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां राजधानी कोलकाता के बेहाला में पुलिस ने करीब तीन साल से फ्रिज में रखा एक महिला का शव बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक महिला के बेटे और पिता को हिरासत में लिया है। आरोप है कि मृतक के बेटे ने मां की पेंशन पाने के लिए शव इतने सालों तक फ्रिज में रखा था। इसके लिए वह हर महीना अंगूठे के निशान लेता था। जानकारी के मुताबिक, मृतक महिला रिटायर्ड एफसीआई अधिकारी थीं, जिन्हें हर महीना 50,000 रुपए पेंशन मिलती थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी सुब्रत मजूमदार हर महीने मां को मिल रही पेंशन बैंक से निकालता था। महिला की मौत के तीन साल बाद तक ऐसा चलता रहा। वहीं, पुलिस आरोपी से यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतने दिनों तक शव को कैसे सुरक्षित रखा गया। दूसरी तरफ, मृतक महिला के पिता ने स्वीकार किया है कि बेटी का शव घर में रखे होने की उन्हें जानकारी थी।

वहीं, आरोपी के पड़ोसियों ने एक न्यूज चैनल को बताया कि परिवार के लोग पड़ोस में किसी से बात नहीं करते थे। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें महिला की मौत की जानकारी थी, लेकिन अंतिम संस्कार किया गया या नहीं, इसकी जानकारी नहीं थी।

#WestBengal: Police recovered body of a female from a refrigerator inside a house in Behala, Kolkata. The body was preserved for 2 years in the refrigerator by her son. Woman’s son and husband detained for interrogation. Investigation underway. pic.twitter.com/DXXzDWme5s

— ANI (@ANI) April 5, 2018