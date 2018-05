पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में काफी धांधली की खबरें आ रही हैं। कई जगह पुलिस कर्मियों और सुरक्षाबलों को लाठीचार्ज करना पड़ा है तो कई जगह सुरक्षाकर्मियों को धता बताकर खुलेआम गुंडे बैलेट बॉक्स को लूटकर ले गए। इस हिंसा पर विपक्षियों ने तंज कसा है तो राज्य की ममता बनर्जी सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट में आ गई है। चुनाव में खुले आम धांधली की खबरों पर सोशल मीडिया पर भी बड़ी प्रतिक्रिया देखी जा रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने चुनाव प्रकिया में धांधली की पोल खोलने वाले दो ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में दो फोटो शेयर की गई हैं। पहली फोटो में एक बंदूकधारी अवैध हथियार के साथ पोलिंग स्टेशन पर लोगों को धमकाता हुआ दिख रहा है। जबकि दूसरी फोटो में एक शख्स बैलेट बॉक्स को लूटकर ले जाता हुआ दिख रहा है। एएनआई के मुताबिक ये दोनों ही फोटोग्राफ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रतुआ के हैं। यहां से स्थानीय बूथ नं 76 से हथियार चमकाते हुए बदमाश मतदाता पेटी को लूटकर ले गए और पुलिस सिर्फ खड़ी तमाशा देखती ही रह गई।

#WATCH : Rapid Action Force (RAF) & police baton charged on people in Uttar Dinajpur district's Goalpokhar as a crowd-control measure after the people agitated when the voting process for #PanchayatElection re-polling started late in booth no. 36/37 pic.twitter.com/tIWsSHdGBa

#WATCH: Unidentified miscreants escape with a ballot box from polling booth no. 76 in Malda's Ratua also brandish a gun. The person who shot the video claimed that he was later threatened by the miscreants #PanchayatElections #WestBengal pic.twitter.com/9t2wdUuGI9

