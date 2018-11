पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकरी के एक सहयोगी दीपक कुलकर्णी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने कोलकाता एयरपोर्ट पर मंगलवार (6 नवंबर) को गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह हांगकॉग से आने वाली फ्लाइट से यहां उतरे थे। कुलकर्णी मेहुल चौकसी के हांग कांग के डमी फर्म के डॉयरेक्टर थे। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की टीम ने एक लुक आउट नोटिस जारी कर रखा था। बता दें कि फर्जी एलओयू से पीएनबी बैंक घोटाले का आरोपी और गीतांजली जेम्स का मलिक मेहुल चाैकसी देश छोड़कर फरार है। कुछ समय पहले मेहुल चौकसी अमेरिका से एंटीगुआ पहुंचे थे और यहां की नागिरकता ले ली थी। इसके बाद भारत सरकार ने एंटीगुआ सरकार से मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिश थी, लेकिन एंटीगुआ सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था। कहा था कि उनकी भारत के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है।

Deepak Kulkarni, an associate of #MehulChoksi has been arrested by the Enforcement Directorate in Kolkata after he landed at the airport from Hong Kong. Kulkarni was the director of Choksi’s dummy firm in Hong Kong. A Look Out Circular was issued against him by ED and CBI earlier pic.twitter.com/ENR8NIVeCL

