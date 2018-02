पश्चिम बंगाल उपचुनाव के नतीजों ने ममता बनर्जी को राहत दी है, वहीं राज्य में जोर आजमाइश कर रही बीजेपी को इस बार भी झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस ने नोआपाड़ा विधानसभा सीट में जबर्दस्त जीत हासिल की है। नोआपाड़ा में टीएमसी कैंडिडेट को 1 लाख 11 हजार 729 वोट मिले हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी के संदीप बनर्जी दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 35 हजार 980 वोट मिले। वामपंथी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) का उम्मीदवार नोअापाड़ा में तीसरे स्थान पर रहा, उलुबेरिया में भी यही स्थिति है। दोनों निर्वाचन सीटों पर कांग्रेस काफी पीछे चौथे स्थान पर है। कांग्रेस ने वाममोर्चा के साथ गठबंधन में नोअपाड़ा सीट जीती थी, लेकिन अब यह सीट टीएमसी के खाते में चली गई है। उलूबेरिया लोकसभा सीट पर भी ममता बनर्जी की टीएमसी आगे चल रही है। यहां पर बीजेपी दूसरे नंबर पर है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उलूबेरिया सीट पर टीएमसी के सजदा अहमद को अबतक 40 हजार 829 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी कैंडिडेट को 17 हजार 625 और सीपीआईएम कैंडिडेट को 8 हजार 576 वोट मिले हैं।

TMC leads in Ulberia Lok Sabha #byelection with 40829 votes, BJP at 17625 and CPIM at 8576 votes

