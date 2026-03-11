West Bengal News: पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सत्ता पक्ष टीएमसी और विपक्ष में बैठी बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस बीच ही प्रदेश के गंगासागर से बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमले की खबर सामने आई। घायल बीजेपी कार्यकर्ता के परिजन ने हमले के आरोप टीएमसी पर लगाए हैं।

दरअसल, ये मामला बुधवार सुबह का है। इस दौरान बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावरों ने एक भाजपा कार्यकर्ता को गोली मार दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, त्रिलोकेश ढाली को सीने में गोली लगी है। इस मामले के चश्मदीदों के अनुसार दो लोगों ने सुबह करीब 8 बजे गंगासागर तटीय पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में स्थित श्रीधाम बस स्टैंड के पास ढाली को गोली मारी और मौके से फरार हो गए।

कोलकाता के अस्पताल रेफर

हमलावर गोली चलाने के तुरंत बाद ही घटनास्थल से फरार हो गए। स्थानीय निवासी उन्हें तुरंत सागर ग्रामीण अस्पताल ले गए। स्थानीय पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उन्हें स्थानीय अस्पताल से कोलकाता स्थानांतरित किया गया है। इलाज किया जा रहा है कि लेकिन हालात काफी गंभीर है।

हमलावरों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है लेकिन ढाली के परिवार ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थित हमलावरों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है।

बीजेपी उम्मीदवार बनने की संभावना

अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि बीजेपी कार्यकर्ता को गोली क्यों मारी गई, लेकिन घायल मजदूर के बेटे त्रिदीप ने एक संभावित राजनीतिक मकसद की ओर इशारा किया है, क्योंकि ढाली को आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा के संभावित उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा था।

गंगासागर पुलिस ने बताया कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए दोषियों की तलाश कर रही है।

