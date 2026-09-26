पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गुट के विधायक कुणाल घोष की कार पर शनिवार को पत्थर और अंडे फेंके गए हैं। यह घटना पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में उस समय हुई, जब कुणाल घोष ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ की प्रमुख ममता बनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

टीएमसी के एक नेता ने बताया कि यह घटना उत्तरपाड़ा इलाके में हुई, जहां काले झंडे लिए कुछ लोगों ने कुणाल घोष की गाड़ी को घेर लिया और ‘गो बैक’ के नारे लगाए। टीएमसी नेता ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कुणाल घोष की कार पर अंडे और पत्थर फेंके।

घटना को लेकर कुणाल घोष ने कहा, “यह जंगल राज है। उन्होंने मेरी कार पर पत्थर और अंडे फेंके और सड़क जाम कर दी। वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। मैं अब कोलकाता लौट रहा हूं और सीधे लालबाजार या ‘भवानी भवन’ जाकर शिकायत दर्ज कराऊंगा।”

कुणाल घोष ने बताया कि हमले में कार का पिछला शीशा टूट गया। उत्तरपाड़ा से बीजेपी विधायक दीपांजन चक्रवर्ती ने कहा कि यह घटना जनता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।

रैली में शामिल होने से रोका- ममता बनर्जी

दूसरी ओर, पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनके नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के गुट के नेताओं को नजरबंद कर दिया गया और सेरामपुर में आयोजित रैली में शामिल होने से रोका गया। ममता ने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली स्थल तक जाने वाले रास्ते पर कब्जा कर लिया।

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द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने क्या आपत्तियां दर्ज कराई थीं? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।