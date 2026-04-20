Bengal, Tamil Nadu Assembly Election 2026 Date Time Live Updates: पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटिंग डाली जाएगी। इसके लिए दोनों राज्यों के दलों ने जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करना जारी रखा है। लोगों को लुभाने के लिए दोनों राज्यों के दल अपने-अपने चुनावी पैतरे अजमा रहे हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलथूर से डीएम के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने चेन्नई के अन्ना नगर टावर पार्क क्षेत्र में लोगों से मार्निंग वॉक के दौरान मुलाकात की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली जिले के तारकेश्वर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में राष्ट्र के नाम संबोधन में भाजपा का प्रचार किया, जिसकी वह चुनाव आयोग से शिकायत करेंगी।

वहीं, पश्चिम बंगाल में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सरकार पर घुसपैठ के जरिए बंगाल की भाषा और संस्कृति को बदलने, आदिवासी इलाकों में महा जंगलराज चलाने और महिलाओं, किसानों और युवाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे — 23 और 29 अप्रैल को। वहीं, तमिलनाडु की 234 सीट के लिए चुनाव एक ही चरण में होंगे, जो 23 अप्रैल को निर्धारित है। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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