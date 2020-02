पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई। अंडी गांव की घटना को अंजाम कुछ अज्ञातों ने दिया। शिकायत पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह प्रतिमा वहां के बरांचा इलाके में स्थापित थी। सूत्रों के हवाले से खबरों में यह भी कहा गया कि स्वामी जी की यही प्रतिमा मां शारदा नानी देवी शिशु शिक्षा केंद्र में लगाई जानी थी।

इसी बीच, कुछ चैनल्स के हवाले से अन्य खबरों में कहा गया कि स्थानीयों ने घटना के फौरन बाद नजदीकी पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस कर्मचारी वहां पहुंचे। पुलिस का इस बारे में कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है।

Watch: A statue of Swami Vivekananda was vandalised in Murshidabad district of West Bengal@prema_rajaram reports@MamataOfficial @AITCofficial pic.twitter.com/lQXVFh3VVB

