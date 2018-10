पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बड़ी दुर्घटना हुई है। न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह घटना हावड़ा के संतरागाछी स्‍टेशन पर हुई है। एक साथ दो ट्रेनों के प्‍लेटफॉर्म पर आने से भगदड़ मच गई। लोग प्‍लेटफॉर्म 2 से 3 पर जाने की होड़ में जुट गए। इससे फुटओवर ब्रिज पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया। भगदड़ मचने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्‍य घायल हो गए। घायलों को तत्‍काल समीप के अस्‍पताल में पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक, भगदड़ की घटना मंगलवार (23 अक्‍टूबर) शाम को हुई। मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने तत्‍काल घटनास्‍थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्‍होंने रेलवे पर भी हमला किया और सवाल उठाया कि एक ही साथ दो ट्रेनों के आने की घोषणा कैसे कर दी गई। दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना उस समय घटी जब एक एक्सप्रेस ट्रेन और दो ईएमयू लोकल ट्रेनें एक ही समय करीब 6:30 बजे स्टेशन पर पहुंचीं और ट्रेनों पर चढ़ने के लिए यात्री प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगे। इस बीच, सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है।

West Bengal: 14 injured in a stampede following heavy rush of passengers on a footbridge at Santragachhi junction in Howrah. Injured shifted to hospital pic.twitter.com/CJw1oXbFSC

West Bengal CM Mamata Banerjee announces a compensation of Rs. 5 lakhs to the family of the deceased and Rs. 1 lakh to the injured in the stampede following heavy rush of passengers on a footbridge at Santragachhi junction in Howrah, today. pic.twitter.com/tkB26VmrQn

