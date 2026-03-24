चुनाव आयोग ने चुनाव होने वाले पश्चिम बंगाल में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के फैसलों के बाद पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और कितनों को जोड़ा गया। इसलिए हटाए गए नामों को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक 60 लाख से ज्यादा लंबित मामलों में से 29 लाख मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों ने कर दिया है। चुनाव आयोग के एक सूत्र ने बताया कि मतदाता यह जांच सकते हैं कि उनका नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में है या नहीं। इसके लिए वे अपनी विधानसभा क्षेत्र, बूथ संख्या और अन्य विवरण चुनाव आयोग की वेबसाइट या ECInet एप्लिकेशन पर दर्ज कर सकते हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने हटाए गए नामों की संख्या बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ”हमें नहीं पता कि कितने नाम हटाए गए हैं या कितने नाम प्रकाशित किए जाएंगे।”

सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश होने के बाद अग्रवाल ने कहा, ”कोई भी व्यक्ति कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा बनाए जाने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल में फैसले को चुनौती दे सकता है। हालांकि, मतदाता कब इस फैसले को चुनौती दे सकेंगे और सभी जिलों में कब तक ट्रिब्यूनल बनेंगे, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है।” उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार ट्रिब्यूनल के लिए जगह उपलब्ध कराएगी और हाई कोर्ट व्यवस्थाओं को मंजूरी देगा। इसके बाद ही सभी 23 जिलों में ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा।

ECINET मोबाइल ऐप से ऐसे करें चेक

-सबसे पहले voters.eci.gov.in पर लॉगइन करें

-इसके बाद ceowestbengal.wb.gov.in क्लिक करें

-अब अपने पोलिंग स्टेशन का नाम सर्च करें

-फिर BLO से कॉन्टैक्ट करें

voters.eci.gov.in पर अपना नाम ऐसे करें चेक

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-अब ‘Services’ सेक्शन के तहत ‘Download Electoral Roll’ ऑप्शन पर क्लिक करें

-इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा

-इसके बाद पोर्टल पर नीचे दी गई डिटेल्स चुनें:

-राज्य- पश्चिम बंगाल,

-संशोधन वर्ष (Year of Revision) – 2026,

-रोल टाइप- SIR फाइनल रोल 2026,

-जिला – संबंधित जिले के अनुसार,

-विधानसभा क्षेत्र- संबंधित क्षेत्र के अनुसार,

-भाषा- अपनी पसंद के अनुसार

-इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करें

-फिर लिस्ट से अपने पोलिंग स्टेशन का नाम चुनें और वोटर लिस्ट को एक्सेस करने व अपना नाम चेक करने के लिए ‘Download Selected PDFs’ पर क्लिक करें।