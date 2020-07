पश्चिम बंगालः 31 अगस्त तक बढ़ा हफ्ते में दो दिन वाला लॉकडाउन, पर बकरीद पर ममता सरकार ने दी राहत

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बकरीद पर लॉकडाउन में राहत दी है। राज्य में हफ्ते में दो दिन वाला लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य में 29 जुलाई, दो अगस्त और पांच अगस्त को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। वहीं कंटेमेंट जोन्स में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बकरीद के मौके पर यानी एक अगस्त को राज्य में लॉकडाउन नहीं लागू होगा। राज्य में 2 , 5, 8 , 9, 16, 17, 23, 24 और 31 अगस्त को पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा।

20 जुलाई को गृह सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने एलान किया था कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस सप्ताह बृहस्पतिवार और शनिवार को सम्पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस फैसला को ममता सरकार ने अब आगे बढ़ाते हुए इसकी अवधि 31 अगस्त तक कर दी है।उनके इस फैसले पर राज्य की विपक्षी पार्टियों ने पहले ही सवाल उठाए थे। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन धर्म के आधार पर किया जाता है। सीएम गुरुवार और शनिवार को पूरी तरह से लॉकडाउन किया है, लेकिन शुक्रवार को छूट दी है।

No lockdown in the state on August 1st on the occasion of Bakr Eid: West Bengal CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/TqS8N9AFVl

— ANI (@ANI) July 28, 2020