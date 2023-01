West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को क्यों बुलाया गया दिल्ली? बीजेपी को रास नहीं आ रही ममता से करीबी

West Bengal: बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल सी वी आनंद बोस को दिल्ली बुलाया गया था।

राजभवन में सी वी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Express photo by Partha Paul)

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस गुरुवार राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर राज्य के भाजपा नेताओं की आलोचना के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। राज्यपाल के करीबी सूत्रों ने अफवाहों को खारिज कर दिया कि उन्हें दिल्ली आने के लिए समन किया गया था। उन्होंने कहा कि बोस BJP नेता के परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे और उन्होंने एक बंगाली स्कूल के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल को दिल्ली बुलाने की बात भाजपा की राज्य इकाई में गहरे मतभेदों को दर्शाती है। बंगाल बीजेपी का एक वर्ग तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेतृत्व वाली सरकार के साथ नए राज्यपाल के दोस्ताना रवैये से खुश नहीं है।

