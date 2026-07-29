पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पुलिस ने एक बड़ी छापेमारी के दौरान पूर्व सरकारी बस चालक के घर से करीब 15 किलोग्राम सोने के बिस्कुट और लगभग 20 करोड़ रुपये नकद बरामद किए हैं। नकदी करीब 35 बोरियों में भरी हुई थी। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई पत्थर कारोबार से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है।

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, गुप्त सूचना मिलने के बाद मंगलवार देर रात बीरभूम के देउचा इलाके में रहने वाले मिनार मंडल के घर पर छापेमारी की गई। मिनार मंडल पूर्व में सरकारी बस चालक रह चुका है और वह प्रभावशाली पत्थर कारोबारी तुलु मंडल का साला बताया जाता है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि बरामद नकदी और सोने का संबंध पत्थर कारोबार में कथित वित्तीय गड़बड़ियों से हो सकता है।

पांच मशीनों से गिने गए नोट

छापेमारी के दौरान बरामद नकदी की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसकी गिनती के लिए पांच कैश काउंटिंग मशीनें मंगानी पड़ीं। वहीं, जब्त की गई नकदी को सुरक्षित रखने के लिए पांच बड़े टिन के बक्सों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नोटों की गिनती में कई घंटे लगे और पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, तुलु मंडल की एजेंसी राज्य के तीन जिलों में स्थित छह पत्थर औद्योगिक क्लस्टरों के प्रवेश द्वारों पर राजस्व वसूली का काम करती थी। अधिकारियों का आरोप है कि हर महीने करीब 83 करोड़ रुपये राजस्व एकत्र होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकारी खजाने में केवल 2 से 5 करोड़ रुपये ही जमा कराए जाते थे। शेष राशि के कथित रूप से गबन किए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच जारी है और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है।

सुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा?

छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस कार्रवाई में अवैध रूप से अर्जित भारी संपत्ति का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति बनाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जनता के धन की लूट करने वालों को कानून का सामना करना होगा और माफिया नेटवर्क के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Commendable job by our Law Enforcement personnel for the crackdown on Sand Mafia.



Following a precise operation based on source based information, Birbhum Police conducted a major raid under Mohammad Bazar PS targeting the hideout of illegal sand mafia Tullu Mondal alias Mohd… pic.twitter.com/Ln4XJCWKKY — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 29, 2026

पुलिस कर रही है धन के स्रोत की जांच

फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां बरामद नकदी और सोने के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं तथा क्या इसका संबंध किसी बड़े वित्तीय घोटाले या अवैध नेटवर्क से है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी।

यह भी पढ़ें: 1 करोड़ का ईनामी टॉप माओवादी लीडर मिसिर बेसरा गिरफ्तार

मिसिर बेसरा माओवाद का कितना बड़ा नाम था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र और कई राज्य सरकारों ने उस पर 1 करोड़ का इनाम रखा हुआ था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।