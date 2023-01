WBBSE: पश्चिम बंगाल बोर्ड के पेपर में PoK पर विवादित सवाल पर बवाल, भाजपा बोली अलगाववादियों का समर्थन करती है TMC

West Bengal: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले की जांच करने को कहा। जिसके बाद राज्य के शिक्षा मंत्री ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पश्चिम बंगाल बोर्ड (Source- representational image/ Express)

