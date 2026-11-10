कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोप में जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है।

पुलिस इंस्पेक्टर एखलाक अहमद पहले कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन के तहत कोलकाता पुलिस चौकी (मेडिकल कॉलेज) में प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात थे। हाल ही में उनका तबादला कोलकाता आर्म्ड पुलिस की पहली बटालियन में किया गया था। कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय कुमार नंद के आदेश के बाद उन्हें नौ नवंबर से निलंबित कर दिया गया।

मिलेगा आधा वेतन

निलंबन आदेश में कहा गया है कि जांच पूरी होने तक अहमद को पद पर बनाए रखना ‘लोकसेवा के हितों के खिलाफ’ होगा। आदेश के मुताबिक, निलंबन की अवधि के दौरान उन्हें उनके मूल वेतन का 50 फीसदी और नियमानुसार मिलने वाले भत्ते दिए जाएंगे। उन्हें कोलकाता पुलिस के सेंट्रल डिवीजन के रिजर्व अधिकारी के पास सरकार की ओर से जारी सभी उपकरण जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है।

कोविड के दौरान मिली थी पहचान

एखलाक अहमद को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके एक काम के लिए पहचान मिली थी। उस समय वह बोबाजार में ट्रैफिक सार्जेंट के रूप में तैनात थे। उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के शुरुआती दौर में क्लिनिकल ट्रायल के लिए प्लाज्मा दान किया था। वह पश्चिम बंगाल के पहले पुलिस अधिकारी थे, जिन्होंने ऐसा किया था।

पुलिस के आदेश के मुताबिक, सोशल मीडिया पर राज्य सरकार के अधिकारियों को निशाना बनाकर की गई कथित टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही, उनके आचरण की औपचारिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक परेश राम दास मुंबई भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि विधायक के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में लगाए गए आरोप सही ही होंगे। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।