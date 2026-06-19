पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी उर्फ ​​सरिना के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने उन पर शस्त्र एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत नए आरोप तय किए हैं। यह मामला फाल्टा पुलिस थाने का घेराव और प्रदर्शन करने का है।

इस मामले में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक, इन लोगों ने साजिश रचकर पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। इस मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी देकर कहा था कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रेजिना बीबी ने की थी बैठक

एक पुलिस अफसर के मुताबिक, जांच में यह पता चला है कि घटना से एक दिन पहले जहांगीर खान की पत्नी रेजिना बीबी ने बैठक की थी। बैठक में यह योजना बनी थी कि फाल्टा पुलिस स्टेशन से तीन किलोमीटर दूर एक जगह पर अपने समर्थकों को इकट्ठा किया जाए और फिर पुलिस थाने पर हमला करके जहांगीर खान को जबरन रिहा करवाया जाए।

सड़क पर लगा दिया था जाम

बीते दिनों पुलिस ने जहांगीर खान को कमर में रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमाया था। इससे जहांगीर खान के समर्थक भड़क गए थे और उसकी रिहाई की मांग करते हुए सड़कों पर जाम लगा दिया था। आरोप है कि जहांगीर खान की पत्नी के नेतृत्व में भीड़ ने पुलिस थाने का घेराव करने की कोशिश की।

हालात को देखते हुए पुलिस और केंद्रीय बलों ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस थाने में नहीं घुसने दिया था। पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि ऐसा करने वालों के वीडियो, फोटो निकालें, उनकी पहचान करें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए।

जहांगीर खान के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज

जहांगीर खान ने फाल्टा में फिर से मतदान होने के कुछ दिन पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था। खान को 8 जून को नेपाल की सीमा से लगे दार्जिलिंग जिले से गिरफ्तार किया गया था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद खान के खिलाफ अपहरण, जबरन वसूली सहित कई मामले दर्ज किए गए थे।

पुलिस ने जहांगीर खान की हाफ पैंट में कराई परेड

पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता जहांगीर खान उर्फ ‘पुष्पा’ को फाल्टा इलाके में घुमाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में जहांगीर खान शॉर्ट्स और आधी बाजू वाली टी-शर्ट पहने दिख रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।