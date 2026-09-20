टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के प्रदेश सचिव आशिक इकबाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशिक इकबाल की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से हुई है। इकबाल से बड़ी मात्रा में जाली नोट तथा अवैध हथियार बरामद हुए हैं।

एजेयूपी नेता की गिरफ्तारी छह अक्टूबर को होने वाले रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले हुई है। एजेयूपी ने इस उपचुनाव के लिए हुमायूं कबीर के बेटे गुलाम नबी आजाद को मैदान में उतारा है।

हुमायूं कबीर ने 2026 के विधानसभा चुनाव में रेजीनगर और नवादा दोनों सीट पर जीत दर्ज करने के बाद नवादा सीट बरकरार रखी थी और रेजीनगर सीट खाली कर दी थी।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि आशिक इकबाल को शुक्रवार देर रात मुर्शिदाबाद जिले के हरिहरपाड़ा में पुलिस जांच चौकी पर वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इकबाल के साथ यात्रा कर रहे एक अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, गरिनामा इलाके के पास एक एसयूवी को रोका गया और वाहन की तलाशी लेने पर 500 रुपये मूल्य के 108 जाली नोट, दो फायर आर्म्स और चार कारतूस बरामद किए गए।

पुलिस ने कबीर को भेजा नोटिस

बहरामपुर पुलिस ने शनिवार को हुमायूं कबीर को भी एक नोटिस भेजा, जिसमें उन्हें दो समुदायों के बीच तनाव भड़काने की कथित साजिश के मामले में सोमवार को जांच अफसरों के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या नकली नोटों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया जाना था और क्या आरोपी पहले भी नकली नोटों के सर्कुलेशन या इस्तेमाल में शामिल रहे हैं?

रेजीनगर में निर्दलीय उम्मीदवार गिरफ्तार

इस बीच, रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार को शनिवार को 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के पांच साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया।

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पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर लिए गए फैसले पर टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष ने प्रतिक्रिया दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।