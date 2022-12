PM Modi flags off Vande Bharat in West Bengal: मां का अंतिम संस्कार करने के कुछ ही घंटे बाद पीएम मोदी ने सातवीं वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, बोले- निजी कारणों से बंगाल आ नहीं सका

Vande Bharat Express: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखायी।

Vande Bharat Express (Source- ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram