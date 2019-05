Lok Sabha Election Results 2019 के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत सबसे ज्यादा चर्चा में है। राज्य में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प की कई खबरें आ चुकी हैं। गुरुवार (30 मई) को एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार को घेरकर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। इस पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की भी प्रतिक्रिया सामने आई।

क्या था वीडियो मेंः एएनआई के मुताबिक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में किसी जगह जा रही थी। इस दौरान जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए गई कुछ युवकों ने ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने शुरू कर दिए। ममता ने पहले उन्हें कुछ कहा और फिर अपनी गाड़ी में बैठ गईं। इसी बीच फिर से नारेबाजी शुरू हो गई। तो उन्होंने गाड़ी से उतरकर फटकार लगाई। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘ये बाहरी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। वे अपराधी हैं और मुझे गालियां दे रहे थे। ये बंगाल के लोग नहीं हैं।’

#WATCH North 24 Parganas: West Bengal CM Mamata Banerjee gets off her car and confronts people chanting 'Jai Shri Ram' slogans, Banerjee says'These are all outsiders and BJP people, they are criminals and were abusing me. They are not from Bengal.' pic.twitter.com/haGjQmQYlv

— ANI (@ANI) May 30, 2019