West Bengal Panchayat Election 2018: वोटरों को बूथ पर जाने से रोक रहे हथियारबंद तृणमूल कार्यकर्ता! देखें VIDEO

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान वोटिंग को रोकने के प्रयास से जुड़ा मामला सामने आया है। कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा है कि उन्होंने पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को जाने से रोका। टीएमसी कार्यकर्ता इस दौरान हथियार लिए हुए थे, जिनके बलबूते वे मतदाओं को डरकर लौटने को कह रहे थे। घटना के दौरान कुछ लोगों ने मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी, जो न्यूज एजेंसियों और सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है।

पोलिंग बूथ पर मतदान रोकने के दो जगहों पर मामले सामने आए हैं। पहला- बीरपारा में। यहां बूथ संख्या 14/79 पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मतदान करने पहुंचे लोगों को बूथ तक पहुंचने से रोका। वीडियो क्लिप के अनुसार, लोग जब बूथ के पास पहुंचे तो उन्हें हथियारबंद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। वे लोगों ने वापस लौट जाने के लिए कह रहे थे।

उधर, जलपाईगुड़ी में भी एक पोलिंग बूथ पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका। वे इस दौरान डंडे और तलवारें लिए हुए थे। ऐसे में बूथों पर इस तरह से मतदान रोके जाने की घटना चुनाव को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामात पर सवालिया निशान लगाती है।

#WATCH : Road blocked by locals in Bhangar. They allege TMC workers of capturing the booth. #WestBengal #PanchayatElections . pic.twitter.com/4KyJ8WWXgR

वहीं, भानगढ़ में भी मीडिया के एक वाहन में आग लगाए जाने और पत्रकार का कैमरा तोड़ने की खबर भी आई है। स्थानीय लोगों ने यहां की सड़क को जाम कर दिया था। लोगों ने दावा किया था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बूथ पर कब्जा कर लिया था।

#WestBengal #PanchayatElection: Violence reported in Bhangar, a media vehicle has been torched in & a camera has also been broken. Media not allowed to enter the area.

