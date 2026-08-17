पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के तारापीठ में एक होटल में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गयी और कम से कम 11 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह करीब पांच बजे तारापीठ में चार मंजिला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी। उस समय ज़्यादातर मेहमान सो रहे थे।
आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया। घायलों को रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
किस वजह से लगी होटल में आग?
अस्पताल के सूत्रों ने शुरुआत में बताया था कि आग की घटना में पांच लोगों की मौत हुई है। हालांकि, बाद में बंगाल पुलिस ने सात लोगों की मौत होने की जानकारी दी। होटल अधिकारियों ने दावा किया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। बीरभूम के ASP नीलेश श्रीकांत गायकवाड़ ने बताया कि अब तक 11-12 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पीड़ितों में कुछ तीर्थयात्री भी शामिल थे
अधिकारियों ने बताया कि हादसे का शिकार होने वालों में कुछ तीर्थयात्री भी शामिल हैं। ये लोग मशहूर काली मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए आए थे।कोलकाता की एक महिला जो आग से बच निकलने में कामयाब रही, उसने होटल के अंदर मची अफरातफरी को याद करते हुए न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, “अचानक पूरा होटल धुएं से भर गया। हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था।”
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बिहार के लखीसराय स्थित अशोक धाम मंदिर में सोमवार सुबह भगदड़ मच गई। इस घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लखीसराय के डीएम शैलेंद्र कुमार के अनुसार अधिक भीड़ होने की वजह से बैरिकेडिंग टूट गई और लोग एक दूसरे पर गिर गए, जिसकी वजह से हादसा हुआ। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें