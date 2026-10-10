पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक कैथोलिक चर्च में शुक्रवार शाम को कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई। कुछ लोग चर्च के बाहर जमा हो गए और दावा किया कि वहां धर्म परिवर्तन हो रहा है। कृष्णानगर के जलालखली में सेंट लुइस कैथोलिक चर्च में यह घटना हाल ही में राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रार्थना सभाओं और ईसाई सभाओं पर हमलों के आरोपों के बीच हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, पूर्बा बर्धमान और पूर्बा मेदिनीपुर ज़िलों में ऐसी ही घटनाओं की रिपोर्ट की है।

कृष्णनगर पुलिस डायरेक्टरेट के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “एक शिकायत मिली है और जांच चल रही है।” सेंट लुइस कैथोलिक चर्च के फादर विंसेंट जॉर्ज ने एक्सप्रेस से फोन पर बात करते हुए कहा, “हमारा चार दिन का प्रार्थना सभा प्रोग्राम था और हमने पुलिस से परमिशन ली थी। हालांकि, शुक्रवार शाम को कुछ लोग चर्च के बाहर जमा हो गए और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करके दावा किया कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। शाम करीब 6 बजे लोगों ने पत्थर फेंके, चर्च परिसर में घुस गए, कामचलाऊ गेट और मूर्तियों के कांच के कवर को तोड़ दिया।”

प्रदर्शनकारियों ने की हाथापाई

कथित तोड़फोड़ के बाद ईसाई समुदाय के नेताओं ने चर्च के सामने सड़क रोकने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शनकारियों के साथ उनकी हाथापाई हो गई। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को कंट्रोल किया। बाद में थाना कोतवली में शिकायत दर्ज कराई गई। फादर जॉर्ज ने कहा, “हमने अपना प्रोग्राम रोक दिया है। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं दोबारा हों।”

बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल (बंगाल क्रिश्चियन काउंसिल) के फाउंडर और ईसाई समुदाय के नेता हेरोड मलिक ने कहा कि राज्य के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं। उन्होंने कहा, “हम प्रशासन और लोकल अधिकारियों से तुरंत, बिना किसी भेदभाव के जांच शुरू करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और इस काम के लिए जिम्मेदार सभी बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़कर उन पर केस करने की मांग करते हैं।”

विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी का आरोप

उत्तर कोलकाता के विश्व हिंदू परिषद के सेक्रेटरी अरिंदम कर ने आरोप लगाया कि राज्य के कई हिस्सों में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ कृष्णनगर में ही नहीं है। पैसे और चमत्कार का लालच देकर धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। नादिया, हावड़ा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में ऐसे धर्म परिवर्तन आम बात हैं।”

अरिंदम कर ने आरोप लगाया कि ऐसे ग्रुप्स को पहले की रूलिंग पार्टी (तृणमूल कांग्रेस) से प्रोटेक्शन मिला हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि अब कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं।

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