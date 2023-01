Mid-Day Meal में मिला मरा हुआ सांप, 30 छात्र बीमार, अभिभावकों ने किया हंगामा

West Bengal: यह घटना बंगाल के बीरभूम जिले की है। जहां मयूरेश्वर ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में करीब 30 छात्रों की मिड-डे मील का खाना खाने से हालत खराब हो गई।

Mid Day Meal Snake: बाल्टी में सांप मिलने के मामले में जांच की जा रही है। (फोटो सोर्स: ट्विटर)

