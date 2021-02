रेलवे स्टेशन पर बम हमले में बंगाल के मंत्री घायल, भाजपा जिलाध्यक्ष पर फूल बगान में हमला

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक़्त नहीं बचा है। जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहे हैं राज्य में सियासत गरमाती जा रही है। आए दिन तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेताओं पर हमले हो रहे हैं। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर अज्ञात हमलावरों ने राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया। वहीं उत्तर कोलकाता के पास कुछ लोगों ने बीजेपी जिलाध्यक्ष शिबाजी सिंहा रॉय को निशाना बनाया।

फूल बागान इलाके में हुए इस हमले में शिबाजी सिंहा रॉय घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के वक्त रॉय के साथ सुवेंदु अधिकारी और शंकुदेब पांडा भी थे। वहीं बम हमले के बाद जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मंत्री के साथ मौजूद कम से कम दो और लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रम राज्य मंत्री हुसैन स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर रात करीब 10 बजे कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ।

#WATCH: WB Minister Jakir Hossain injured after unidentified persons hurled a bomb at him at Nimtita railway station, Murshidabad y’day.

Murshidabad Medical College Superintendent says that he’s stable & out of danger, one hand & leg injured.

(Amateur video, source unconfirmed) pic.twitter.com/ih7DLHAWLq

— ANI (@ANI) February 18, 2021