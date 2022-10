West Bengal: TET भर्ती को लेकर सड़कों पर उतरे उम्मीदवारों को पुलिस ने लिया हिरासत में, भाजपा बोली- ये पश्चिम बंगाल है या हिटलर का जर्मनी

West Bengal: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के उम्मीदवारों की पुलिस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है।

पश्चिम बंगाल: पुलिस कर्मियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) योग्य उम्मीदवारों को हिरासत में लिया। (फोटो सोर्स: वीडियोग्रैब/ANI)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram