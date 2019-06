पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी के नेताओं का भाजपा में शामिल होने का क्रम थम ही नहीं रहा है। अब अलीपुरद्वार में कलचीनी से विधायक विल्सन चामपरामरी ने कहा है कि वह पार्टी के 18 पार्षदों के साथ सोमवार को भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी के कई और नेता भी भाजपा में शामिल होने के लिए पार्टी हाईकमान के संपर्क में हैं। इन नेताओं के शामिल होने के बाद भाजपा के अलीपुरद्वार और दिनाजपुर क्षेत्र में अपनी जमीन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। विल्सन साल 2013 में टीएमसी में शामिल हुए थे। टीएमसी विधायक फिलहाल दिल्ली में ही हैं।

इससे पहले टेलीग्राफ से बातचीत में टीएमसी विधायक ने कहा था कि मैं एक विधायक हूं और मैं स्वतंत्र रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करा सकता हूं। उन्होंने कहा, ‘मैंने पार्टी और कई मंत्रियों से कहा कि क्षेत्र में मेछ, रावा और बोडो समुदाय के लोगों के लिए समाजिक-आर्थिक विकास की योजनाएं लाई जानी चाहिए। लेकिन अब तक इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ। मैं इससे बहुत निराश हूं। इसलिए मैंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है।’

Delhi: Wilson Champramary, TMC MLA from Alipurduar’s Kalchini constituency, says,”18 Councillors along with me are joining BJP today. Many more will join BJP and are in contact with party high command.” pic.twitter.com/XrAP8R73cu

