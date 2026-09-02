पश्चिम बंगाल के कोलकाता और कई अन्य हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ।आईएमडी ने अगले दो दिन भी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है।

आईएमडी ने कहा कि गंगा के मैदानी इलाकों में पश्चिम बंगाल के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है जिसकी वजह से दक्षिण बंगाल में बृहस्पतिवार से बारिश की तीव्रता कम होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश के कारण शहरों और कस्बों के निचले इलाकों में पानी भर जाने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। कोलकाता में भारी बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई।

आईएमडी के अनुसार, बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे में कोलकाता के अलीपुर में 127 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक 263 मिलीमीटर बारिश बीरभूम जिले के श्रीनिकेतन में हुई है।

पश्चिम बंगाल में कल मौसम कैसा रहेगा?

आईएमडी ने कहा कि अगले दो दिन उत्तर बंगाल के कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हुगली, पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान और बीरभूम जिलों में गुरुवार तक बहुत भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग ने कहा कि अगले दो दिन उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग और कूचबिहार जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में गुरुवार तक भारी बारिश हो सकती है।

आईएमडी ने बताया कि बुधवार सुबह तक 24 घंटे की अवधि में कोलकाता में बहुत भारी बारिश हुई लेकिन आसपास के साल्ट लेक इलाके और दमदम हवाई अड्डे पर क्रमशः 27 मिलीमीटर और 19 मिलीमीटर बारिश हुई।

मौसम विभाग के अनुसार, इसी अवधि में आसनसोल में 110 मिलीमीटर, तिलपाड़ा बैराज में 80 मिलीमीटर, बांकुड़ा में 60 मिलीमीटर, कलिम्पोंग में 70 मिलीमीटर और दार्जिलिंग में 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।